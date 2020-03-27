На Кубани полицейский избил женщин, которые подрались с его возлюбленной

27 Март 2020 2020-03-27T19:54:22+03:00

Владимир Ч. Во внутренних органах служит с 2007 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девушки обиду не сдержали и написали на него заявление

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Две жительницы станицы Тбилисской, обе Галины (имена изменены – авт.) - 39-ти и 36-ти лет, - подруги с детства, несколько дней назад отдыхали в одном из баров. Ближе к полуночи завязался конфликт с 29-летней местной жительницей Мариной. Что послужило причиной агрессивного поведения, переросшего впоследствии в драку, остается только догадываться.

Разнимать дерущуюся троицу взялся сожитель Марины, местный полицейский в гражданской одежде и в неслужебное время, 36-летний Владимир Ч. Пытаясь оторвать друг от друга девушек, мужчина применил грубую силу и ударил двух Галин.

Подруги сразу же поехали в местную ЦРБ, где им были поставлены диагнозы – ушибы мягких тканей головы, лица и колена.

- На следующий день пострадавшие обратились в полицию с заявлением об избиении. Правоохранители предложили Владимиру Ч. пройти медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что в момент драки он находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Материалы проведенной полицейскими проверки переданы следователям для принятия процессуального решения.

Известно, что Владимир Ч. Во внутренних органах служит с 2007 года по настоящее время (с перерывом в 3 года).

ИСТОЧНИК KP.RU