На Кубани полицейский избил женщин, которые подрались с его возлюбленной
Две жительницы станицы Тбилисской, обе Галины (имена изменены – авт.) - 39-ти и 36-ти лет, - подруги с детства, несколько дней назад отдыхали в одном из баров. Ближе к полуночи завязался конфликт с 29-летней местной жительницей Мариной. Что послужило причиной агрессивного поведения, переросшего впоследствии в драку, остается только догадываться.
Разнимать дерущуюся троицу взялся сожитель Марины, местный полицейский в гражданской одежде и в неслужебное время, 36-летний Владимир Ч. Пытаясь оторвать друг от друга девушек, мужчина применил грубую силу и ударил двух Галин.
Подруги сразу же поехали в местную ЦРБ, где им были поставлены диагнозы – ушибы мягких тканей головы, лица и колена.
- На следующий день пострадавшие обратились в полицию с заявлением об избиении. Правоохранители предложили Владимиру Ч. пройти медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что в момент драки он находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
Материалы проведенной полицейскими проверки переданы следователям для принятия процессуального решения.
Известно, что Владимир Ч. Во внутренних органах служит с 2007 года по настоящее время (с перерывом в 3 года).
ИСТОЧНИК KP.RU
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