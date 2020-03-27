2020-03-27T19:18:39+03:00
Коронавирус Covid-19

ГИБДД Краснодарского края переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Сотрудники минимизируют личное общение
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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ГИБДД переходит на особый режим работыГИБДД переходит на особый режим работы
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В ГИБДД Краснодарского края перешли на особый режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники минимизируют личное общение при предоставлении госуслуг и надзоре за дорожным движением.

С 28 марта заявления на регистрацию транспорта, прием экзаменов и выдачу водительских удостоверений принимаются только через портал Госуслуг.

Заявления на внесение изменений в конструкцию транспортного средства принимаются на адрес электронной почты подразделения ГАИ.

По телефону ведется предварительная запись на выдачу свидетельств о соответствии ТС с внесенными изменениями и допусков на перевозку опасных грузов.

- Сообщаем, что выдача и получение документов осуществляется в подразделениях Госавтоинспекции по предварительной телефонной записи. Консультации граждан по вопросам автоматической видеофиксации переведены в телефонный режим по номеру 234-07-42, прием заявлений - через сайт Госавтоинспекции России, - сообщают в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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