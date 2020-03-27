Сочи закрыли для туристов: мэр города рассказал, как курорт будет жить во время карантина

27 Март 2020 2020-03-27T20:27:59+03:00

Глава города Сочи Алексей Копайгородский выступил с обращением к жителям и гостям

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В своём обращении Глава города Сочи Алексей Копайгородский заверил, что власти прилагают все усилия, чтобы оградить население от распространения инфекции.

Мэр напомнил, что с 28 марта по распоряжению Правительства РФ и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на курорте вводятся жёсткие ограничительные меры.

- С 28 марта по 5 апреля отелям, здравницам и малым средствам размещения запрещено бронировать номера и заселять туристов. С завтрашнего дня закрываются все горнолыжные курорты Красной Поляны. Все точки общественного питания – рестораны и кафе – временно прекращают работу. Мы закрываем парки культуры и отдыха, объекты турпоказа, торгово-развлекательные центры, - сообщил Копайгородский.

По его словам, полностью будет прекращено проведение экскурсий, в том числе в городских музеях, приостановлена деятельность МФЦ.

Глава города обратил внимание, что на неделю объявленных Президентом России выходных прекращается авиасообщение между Краснодаром и Сочи, ограничивается движение железнодорожного транспорта, в половину сокращается количество рейсов городского общественного транспорта. Оставшиеся на маршрутах Сочи автобусы будут ходить веерно – утром, днем и вечером.

Мэр Сочи о карантине на курорте.

- В ближайшие дни в Сочи прилетит несколько рейсов из-за рубежа с нашими соотечественниками на борту. Все они будут находится на карантине в течении 14 дней. Уверяю вас, все меры предосторожности будут соблюдены», - подчеркнул Копайгородский.

Он выразил благодарность предприятиям и бизнесу в Сочи за правильное понимание этой исключительной ситуации. Мэр Сочи призвал туристов минимизировать перемещения по курорту и находиться на территории своих отелей и санаториев.

ИСТОЧНИК KP.RU