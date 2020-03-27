«Мисс Март - 2020!» стала 22-летняя студентка Олеся Байдова
Накануне мы проводили самый красивый и обворожительный конкурс – «Мисс Март-2020», в котором победила 22-летняя Олеся Байдова из Краснодара.
У этой хрупкой на вид девушки по-мужски твердая рука. Наша красавица - будущий дантист.
- Я студентка стоматологического факультета, учусь на последнем курсе. Совсем скоро диплом, - говорит «КП» - Кубань» Олеся.
Профессию стоматолога считает для себя идеальной, работать нравится. Правда, уже сейчас девушка помогает людям безвозмездно.
- Время от времени езжу в качестве волонтера оказывать стоматологическую помощь людям, проживающим в отдаленных поселениях нашего края, - добавляет Олеся. - Разумеется, лечу зубы бесплатно.
В свободное время девушка занимается спортом. А еще не так давно она завела свою страницу в Instagram, где делится с подписчиками полезными, мотивирующими постами.
- Спасибо всем, кто за меня голосовал. Знаю, что это были родственники, друзья и просто знакомые, - заключает Олеся.
А в это время мы собираем фотографии для нового конкурса, где выберем самую обаятельную и привлекательную девушку апреля. Свои заявки вы можете прислать в сообщения «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU
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