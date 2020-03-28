На Кубани Почта России переходит на особый режим работы

28 Март 2020 2020-03-28T09:53:10+03:00

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Почта России переходит на особый режим работы с 30 марта по 1 апреля. Так как на это время организация не может полностью остановить свою деятельность.

С 30 марта по 1 апреля практически все отделения почтовой связи в Краснодарском крае закроют для посещений клиентами. Но почтальоны продолжат работу. Пенсии и социальные пособия доставят на дом по стандартному графику.

- О режиме работы отделений после 1 апреля сообщат дополнительно, - добавили в пресс-службе Почты России.

Также клиентам организации рекомендуется пользоваться цифровыми сервисами. Сотрудники Почты России готовы оказать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем.

ИСТОЧНИК KP.RU