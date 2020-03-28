2020-03-28T11:42:45+03:00
Общество

Сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю активизируют работу по профилактике пожарной безопасности

Это сделают на нерабочей неделе
Александра ПОДУШКО
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Сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю активизируют работу по профилактике пожарной безопасностиСотрудники МЧС России по Краснодарскому краю активизируют работу по профилактике пожарной безопасности
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В связи с осложнением обстановки с природными и техногенными пожарами, а также в целях обеспечения защиты населения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю активизирует работу мероприятий по профилактике пожарной безопасности.

Сотрудники ведомства продолжат контролировать выполнение органами местного самоуправления мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов от угроз перехода на них природных пожаров. А в случае обострения обстановки инициировать своевременное введение особого противопожарного режима.

- Также будут выполнять комплекс профилактических мероприятий, которые направлены на предупреждение природных и техногенных возгораний и их последствий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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