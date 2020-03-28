Сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю активизируют работу по профилактике пожарной безопасности

28 Март 2020 2020-03-28T11:42:45+03:00

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В связи с осложнением обстановки с природными и техногенными пожарами, а также в целях обеспечения защиты населения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю активизирует работу мероприятий по профилактике пожарной безопасности.

Сотрудники ведомства продолжат контролировать выполнение органами местного самоуправления мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов от угроз перехода на них природных пожаров. А в случае обострения обстановки инициировать своевременное введение особого противопожарного режима.

- Также будут выполнять комплекс профилактических мероприятий, которые направлены на предупреждение природных и техногенных возгораний и их последствий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU