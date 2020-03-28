В Приморско-Ахтарском районе задержали браконьера

28 Март 2020 2020-03-28T13:09:47+03:00

Он порыбачил на 66 тысяч рублей

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Сотрудники полиции по Приморско-Ахтарскому району находились на маршруте патрулирования. Они заметили на берегу лимана мужчину, который ловил рыбу запрещенными сетями.

- Мужчину обыскали. У 45-летнего местного изъяли 67 рыб разных пород. Сумма ущерба составила около 66 тысяч рублей. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU