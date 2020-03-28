В Сочи из-за коронавируса изменили железнодорожное сообщение с Абхазией

28 Март 2020 2020-03-28T15:00:33+03:00

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С 28 марта временно остановлено автобусное сообщение между Сочи и другими районами края. Также количество подвижного состава в городе сократили на 50 процентов.

Теперь до 5 апреля автобусы будут курсировать с изменениями. Последний рейс отправится в 21:00, затем общественный транспорт прекращает работу.

- При необходимости мы переведем составы на трехразовое сообщение, чтобы они выходили на линию в утреннее, обеденное и вечернее время, - отметила директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Ирина Горбачева.

Также усилены меры санитарного контроля. Перед и во время стоянки на конечной остановке транспорт обрабатывается специальными дезинфицирующими растворами.

- Также руководством Абхазии введен запрет на въезд в страну граждан других государств и лиц без гражданства, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

Чтобы вернуться домой из республики, сочинцы могут воспользоваться поездом №306. Он будет курсировать в обычном режиме. Поезд №305 с 28 марта он не будет останавливаться на станциях, расположенных на участке Веселое - Сухум.

ИСТОЧНИК KP.RU