В Сочи опустели улицы, парки, пляжи и горные курорты

28 Март 2020 2020-03-28T14:52:02+03:00

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В Сочи сегодня непривычно тихо и пусто. Практически никто не гуляет в парках, скверах и на набережных Прибрежного кластера. На пляжах - никого. Никто из местных не поехал на шашлыки: по дороге на Красную Поляну не видно привычного дымка, традиционные места для пикников закрыты.

На горных курортах тоже достаточно безлюдно, на обычно заполненных до отказа стоянках - две-три машины.

Накануне глава города Алексей Копайгородский выступил с обращением к жителям и гостям, в котором попросил отнестись ко всему происходящему предельно ответственно.

- Мы столкнулись с очень серьезным вызовом. И это касается каждого из нас, особенно пожилых людей. Соблюдайте все меры предосторожности, не выходите на улицу без лишней необходимости, не подвергайте опасности себя и своих близких, - отметил мэр.

Жители Сочи отнеслись к просьбе властей с большой ответственностью. Они остались дома, несмотря на идеальную погоду. Сегодня на курорте необыкновенно тёплый и солнечный день, воздух прогрелся до 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU