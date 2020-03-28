2020-03-28T14:52:02+03:00
Общество

В Сочи опустели улицы, парки, пляжи и горные курорты

Туристы уехали, а жители остались дома в выходной, несмотря на идеальную погоду
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Парки и скверы Сочи опустелиПарки и скверы Сочи опустелиФото: Юлия БАРАНОВА
Изменить размер текста:

В Сочи сегодня непривычно тихо и пусто. Практически никто не гуляет в парках, скверах и на набережных Прибрежного кластера. На пляжах - никого. Никто из местных не поехал на шашлыки: по дороге на Красную Поляну не видно привычного дымка, традиционные места для пикников закрыты.

На горных курортах тоже достаточно безлюдно, на обычно заполненных до отказа стоянках - две-три машины.

Накануне глава города Алексей Копайгородский выступил с обращением к жителям и гостям, в котором попросил отнестись ко всему происходящему предельно ответственно.

- Мы столкнулись с очень серьезным вызовом. И это касается каждого из нас, особенно пожилых людей. Соблюдайте все меры предосторожности, не выходите на улицу без лишней необходимости, не подвергайте опасности себя и своих близких, - отметил мэр.

Жители Сочи отнеслись к просьбе властей с большой ответственностью. Они остались дома, несмотря на идеальную погоду. Сегодня на курорте необыкновенно тёплый и солнечный день, воздух прогрелся до 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе мобильные группы проверяют работу кафе и здравниц
В Краснодаре четыре трамвайных маршрута временно изменят движение
В аэропортах Кубани медики обследуют прибывших из-за границы граждан
В Сочи опустели улицы, парки, пляжи и горные курорты
В Сочи из-за коронавируса изменили железнодорожное сообщение с Абхазией
В Приморско-Ахтарском районе задержали браконьера
В Краснодарском крае зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом
Распространение коронавируса в Краснодаре: управляющие компании проводят ежедневную обработку в подъездах
Сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю активизируют работу по профилактике пожарной безопасности
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил работников культуры с праздником
В Адыгее возле одного из автосалонов мужчины стреляли в жителя Кубани
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 28 марта 2020 года: в больницы с подозрением на COVID-19 госпитализировано 328 человек
На Кубани Почта России переходит на особый режим работы
Школы Краснодарского края готовятся к переходу на дистанционное обучение
«Мисс Март - 2020!» стала 22-летняя студентка Олеся Байдова
Сочи закрыли для туристов: мэр города рассказал, как курорт будет жить во время карантина
ГИБДД Краснодарского края переходит на особый режим работы из-за коронавируса
На Кубани полицейский избил женщин, которые подрались с его возлюбленной