В Сочи опустели улицы, парки, пляжи и горные курорты
В Сочи сегодня непривычно тихо и пусто. Практически никто не гуляет в парках, скверах и на набережных Прибрежного кластера. На пляжах - никого. Никто из местных не поехал на шашлыки: по дороге на Красную Поляну не видно привычного дымка, традиционные места для пикников закрыты.
На горных курортах тоже достаточно безлюдно, на обычно заполненных до отказа стоянках - две-три машины.
Накануне глава города Алексей Копайгородский выступил с обращением к жителям и гостям, в котором попросил отнестись ко всему происходящему предельно ответственно.
- Мы столкнулись с очень серьезным вызовом. И это касается каждого из нас, особенно пожилых людей. Соблюдайте все меры предосторожности, не выходите на улицу без лишней необходимости, не подвергайте опасности себя и своих близких, - отметил мэр.
Жители Сочи отнеслись к просьбе властей с большой ответственностью. Они остались дома, несмотря на идеальную погоду. Сегодня на курорте необыкновенно тёплый и солнечный день, воздух прогрелся до 20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU