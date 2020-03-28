28 Март 2020 2020-03-28T18:31:38+03:00

На Кубани осудят членов преступного сообщества за мошенничество в 7 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Сейчас они находятся под стражей

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На Кубани завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 16 участников преступного сообщества. Они специализировались на мошенничестве.

Приезжие из Ульяновской области получили базы данных клиентов интернет-магазинов и звонили им из кол-центров, созданных на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Они представлялись сотрудниками финансовых ведомств Москвы или Санкт-Петербурга и сообщали о возможности получить денежную компенсацию за приобретенный контрафактный товар. Злоумышленники заявляли потерпевшим, что необходимо только внести платежи безналичным способом на расчетные счета организации. После они переставали выходить на связь.

- Общая сумма ущерба составила около семи миллионов рублей. Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Краснодара, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU