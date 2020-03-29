2020-03-29T14:58:36+03:00
Общество

На Кубани женщине грозит тюрьма за фиктивную регистрацию иностранцев

Полицейские выявили фиктивное оформление приезжих из ближнего зарубежья
Евгения СОРОКА
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Фото: Андрей КОПАЛОВФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Славянском районе на местную жительницу завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов

Как стало известно полицейским, 36-летняя женщина фиктивно зарегистрировала на своей жилплощади двоих приезжих. На самом деле жить у нее мужчины не собирались - им просто была нужна регистрация. Злоумышленница надеялась, что о ее помощи никто не узнает, потому со спокойной совестью обратилась в Миграционный пункт территориального отдела полиции, где поставила приятелей на учет по месту жительства.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», - говорят КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ей грозит наказание от крупного денежного штрафа - до лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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