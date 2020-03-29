2020-03-29T16:21:52+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани из-за коронавируса активизировались мошенники

Они пытаются обманом проникнуть в квартиру для дезинфекции
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Жителей Кубани просят не пускать в квартиры псевдо-санслужбу.Жителей Кубани просят не пускать в квартиры псевдо-санслужбу.Фото: Александр Ширков
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Сейчас, когда жителям Краснодарского края из-за коронавируса посоветовали не выходить из дома, активизировались аферисты. Мошенники всех мастей начали дурить людей, пугая новой заразой. Обманщики наряжаются в защитные костюмы, маски и проникают в квартиры доверчивых граждан, представляясь сотрудниками санитарных служб.

- Они могут сообщать о несуществующей болезни, о положенной соцвыплате или надбавке, о снятии с вашего счета денег, - предупреждают в оперативном штабе Краснодарского края. - Кроме того, под предлогом оказания различных услуг, например, обработки квартир от коронавируса, могут пытаться проникнуть в ваш дом.

Как правило, первыми на удочку аферистов попадаются пожилые люди.

- Не нужно сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений, - говорят в оперативном штабе Краснодарского края. - Не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники.

Но самое главное, советуют специалисты, ни под каким предлогом не впускайте в квартиру посторонних лиц.

БУДЬ В КУРСЕ!

Правоохранительные органы рекомендуют: если вам позвонили неизвестные «борцы с вирусом», не открывайте им дверь и обратитесь по телефону 02 или 102 (с мобильного). Что же касается пожилых людей, контакты которых с внешним миром в силу чрезвычайной ситуации оказались ограниченны, то им желательно находиться на постоянной связи со своими близкими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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