Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, обеззараживая их от коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T16:08:45+03:00

Женщина отправила купюры в микроволновку и немного передержала

Изменить размер текста: A A

Курьезный случай произошел в Москве. Жительница столицы, узнав о том, что деньги, полученные в банкоматах, могут разносить коронавирус, насторожилась и решила продезинфицировать купюры. Для эксперимента взяла 65 тысяч рублей.

Как сообщает издание kp.ru, бумажные банкноты женщина отправила в микроволновую печь, подумав, что микроволны точно убьют все микробы. Но, похоже, купюры она передержала. После включения печки купюры затрещали - электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на банкнотах. В итоге, вместо «чистых» денег, она получила прожженные банкноты.

Позже в соцсети попали снимки тех самых подогретых пятитысячных купюр. По словам самой женщины, сбережения оказались не ее. Похоже, теперь все испорченные банкноты придется обменивать в банке.

Стоит сказать, такие нестандартные способы дезинфекции уже применяли жители Китая. Правда, чужой опыт ничем не научил.

ИСТОЧНИК KP.RU