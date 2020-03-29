Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, обеззараживая их от коронавируса
Курьезный случай произошел в Москве. Жительница столицы, узнав о том, что деньги, полученные в банкоматах, могут разносить коронавирус, насторожилась и решила продезинфицировать купюры. Для эксперимента взяла 65 тысяч рублей.
Как сообщает издание kp.ru, бумажные банкноты женщина отправила в микроволновую печь, подумав, что микроволны точно убьют все микробы. Но, похоже, купюры она передержала. После включения печки купюры затрещали - электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на банкнотах. В итоге, вместо «чистых» денег, она получила прожженные банкноты.
Позже в соцсети попали снимки тех самых подогретых пятитысячных купюр. По словам самой женщины, сбережения оказались не ее. Похоже, теперь все испорченные банкноты придется обменивать в банке.
Стоит сказать, такие нестандартные способы дезинфекции уже применяли жители Китая. Правда, чужой опыт ничем не научил.
ИСТОЧНИК KP.RU
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