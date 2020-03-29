2020-03-29T17:40:59+03:00
Происшествия

В Новороссийске возобновили водоснабжение после аварии

Ремонтные работы полностью завершены
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Жителям города-героя спустя два дня вернули благо цивилизациии. Холодное водоснабжение восстановили во всех домах новороссийцев. Напомним, ранее на подводящем водопроводе в начале улицы Элеваторной произошел прорыв. Из-за аварии была снижена подача холодной воды.

Начались восстановительные работы - на это время людям воду подвозили в цистернах.

Накануне был выполнен самый сложный этап – разрытие и подготовка к замене старого участка водовода длиной 30 метров.

- Работы осложнялись тем, что весь участок поврежденной трубы находится в футляре на глубине пяти метров, а также пересечен коммуникациями, которые нельзя нарушить, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Во время ремонта старую трубу извлекли из футляра и промыли.

- Новую трубу монтировали в футляр, провели сварочные работы, – сообщил заместитель министра ЖКХ края Андрей Ляшко. - На месте работали 24 человека и семь единиц техники.

Сейчас ремонт завершен, сейчас идет заполнение резервуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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