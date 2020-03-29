В Новороссийске возобновили водоснабжение после аварии
Жителям города-героя спустя два дня вернули благо цивилизациии. Холодное водоснабжение восстановили во всех домах новороссийцев. Напомним, ранее на подводящем водопроводе в начале улицы Элеваторной произошел прорыв. Из-за аварии была снижена подача холодной воды.
Начались восстановительные работы - на это время людям воду подвозили в цистернах.
Накануне был выполнен самый сложный этап – разрытие и подготовка к замене старого участка водовода длиной 30 метров.
- Работы осложнялись тем, что весь участок поврежденной трубы находится в футляре на глубине пяти метров, а также пересечен коммуникациями, которые нельзя нарушить, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.
Во время ремонта старую трубу извлекли из футляра и промыли.
- Новую трубу монтировали в футляр, провели сварочные работы, – сообщил заместитель министра ЖКХ края Андрей Ляшко. - На месте работали 24 человека и семь единиц техники.
Сейчас ремонт завершен, сейчас идет заполнение резервуаров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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