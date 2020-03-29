В Краснодаре 15-летний парень залез на вагон-цистерну и погиб от удара током

29 Март 2020 2020-03-29T18:13:24+03:00

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Трагедия произошла в воскресенье, 29 марта. В 15:40 в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от 39-летнего краснодарца. Мужчина вышел на балкон и увидел, как молодой человек забирается на вагон-цистерну на железнодорожной станции «Пашковская».

Парень попал в электромагнитное поле, а через секунду его ударило током. Тело молодого человека обнаружили на вагоне, куда он упал. Как выяснилось, погибшим оказался 15-летний школьник. Он - житель Краснодара.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте. - По данному факту проводится проверка.

Полицейские напоминают - любой переход железнодорожных путей в местах, необорудованных пешеходными настилами запрещен, несет угрозу жизни и здоровью.

- Неподвижные вагоны лишь на первый взгляд безопасны. Напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое - до 27500 вольт, - добавляют в Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU