2020-03-29T18:13:24+03:00
Происшествия

В Краснодаре 15-летний парень залез на вагон-цистерну и погиб от удара током

Проводится проверка
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Екатерина СеменоваФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в воскресенье, 29 марта. В 15:40 в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от 39-летнего краснодарца. Мужчина вышел на балкон и увидел, как молодой человек забирается на вагон-цистерну на железнодорожной станции «Пашковская».

Парень попал в электромагнитное поле, а через секунду его ударило током. Тело молодого человека обнаружили на вагоне, куда он упал. Как выяснилось, погибшим оказался 15-летний школьник. Он - житель Краснодара.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте. - По данному факту проводится проверка.

Полицейские напоминают - любой переход железнодорожных путей в местах, необорудованных пешеходными настилами запрещен, несет угрозу жизни и здоровью.

- Неподвижные вагоны лишь на первый взгляд безопасны. Напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое - до 27500 вольт, - добавляют в Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале
На Кубани полмиллиона масок получили работники соцслужб и полицейские
В Краснодаре 15-летний парень залез на вагон-цистерну и погиб от удара током
В Новороссийске возобновили водоснабжение после аварии
В Сочи остановили поток туристов через пост Магри
На Кубани из-за коронавируса активизировались мошенники
Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, обеззараживая их от коронавируса
На Кубани женщине грозит тюрьма за фиктивную регистрацию иностранцев
В Новороссийске подачу воды после аварии планируются восстановить вечером 29 марта
В Сочи из Армении и Финляндии прибыли два самолета с россиянами на борту
В Краснодаре после аварии вернули воду горожанам
Коронавирус в Адыгее, новости на 29 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировано 7 человек
В Новороссийске порывом ветра сдуло в море сотрудницу Минтранса России
В Краснодаре 20 многоэтажек остались без холодной воды
В Сочи с 30 марта закрывают границу с Абхазией
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 29 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировано 357 человек
Власти Краснодара объяснили, почему в городе продолжают работать ярмарки
Полицейские выясняют обстоятельства массовой аварии в Краснодаре
В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
На Кубани осудят членов преступного сообщества за мошенничество в 7 миллионов рублей