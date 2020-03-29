2020-03-29T18:19:23+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани полмиллиона масок получили работники соцслужб и полицейские

Их распределили по всем муниципальным образованиям
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Артем КИЛЬКИН.Фото: Артем КИЛЬКИН.
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Следующая неделя в Краснодарском крае будет нерабочей, правда, не для всех. Соцслужбы и правоохранительные органы как обычно выходят на работу. Именно им сейчас необходимо защищать себя. Поэтому по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на покупку масок из резервного фонда региона выделили порядка 17 миллионов рублей.

В итоге было закуплено 500 тысяч масок.

– Индивидуальные средства защиты получили все, кто оказывает социальную и социально-бытовую помощь населению, контактирует с потенциально зараженными людьми – работники соцслужб, волонтеры, казаки, полиция, врачи, – сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Маски уже распределили по всем муниципальным образованиям.

- Краснодар получил более 90 тысяч экземпляров, Сочи – более 46 тысяч, Новороссийск – почти 30 тысяч: все пропорционально количеству населения, - уточнили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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