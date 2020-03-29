2020-03-29T20:00:30+03:00
Коронавирус Covid-19

На въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса

Об этом сообщает глава города [фото]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: instagram.com/aleksandrkilgankinФото: instagram.com/aleksandrkilgankin
Изменить размер текста:

На Кубани сократили все пассажирские перевозки, чтобы не допустить распространения коронавируса. На трассах сейчас дежурят автоинспекторы, которые следят за исполнением временных ограничений.

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Так, например, сейчас посты ДПС выставлены на въездах в Горячий Ключ со стороны трассы М4 «Дон».

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

- Полицейские останавливают въезжающие машины, чтобы выяснить цель визита в Горячий Ключ, - рассказывает мэр города Александр Кильганкин.

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

По его словам, людям объясняют, что в городе не работают санатории и гостиницы, кафе и рестораны закрыта, а также просят покинуть территорию города.

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Стоит сказать, подобная практика сейчас и в Сочи. Через пост Магри за последние сутки автобусы большой и малой вместимости с пассажирами не въезжали.

- Тех, кто нарушит запрет, разворачивают на въезде в город, - сказали в мэрии курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса
Минздрав Адыгеи: Еще у двоих жителей подтвердилась коронавирусная инфекция
Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале
На Кубани полмиллиона масок получили работники соцслужб и полицейские
В Краснодаре 15-летний парень залез на вагон-цистерну и погиб от удара током
В Новороссийске возобновили водоснабжение после аварии
В Сочи остановили поток туристов через пост Магри
На Кубани из-за коронавируса активизировались мошенники
Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, обеззараживая их от коронавируса
На Кубани женщине грозит тюрьма за фиктивную регистрацию иностранцев
В Новороссийске подачу воды после аварии планируются восстановить вечером 29 марта
В Сочи из Армении и Финляндии прибыли два самолета с россиянами на борту
В Краснодаре после аварии вернули воду горожанам
Коронавирус в Адыгее, новости на 29 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировано 7 человек
В Новороссийске порывом ветра сдуло в море сотрудницу Минтранса России
В Краснодаре 20 многоэтажек остались без холодной воды
В Сочи с 30 марта закрывают границу с Абхазией
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 29 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировано 357 человек
Власти Краснодара объяснили, почему в городе продолжают работать ярмарки
Полицейские выясняют обстоятельства массовой аварии в Краснодаре
В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
На Кубани осудят членов преступного сообщества за мошенничество в 7 миллионов рублей