На въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса
На Кубани сократили все пассажирские перевозки, чтобы не допустить распространения коронавируса. На трассах сейчас дежурят автоинспекторы, которые следят за исполнением временных ограничений.
Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin
Так, например, сейчас посты ДПС выставлены на въездах в Горячий Ключ со стороны трассы М4 «Дон».
Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin
- Полицейские останавливают въезжающие машины, чтобы выяснить цель визита в Горячий Ключ, - рассказывает мэр города Александр Кильганкин.
Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin
По его словам, людям объясняют, что в городе не работают санатории и гостиницы, кафе и рестораны закрыта, а также просят покинуть территорию города.
Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin
Стоит сказать, подобная практика сейчас и в Сочи. Через пост Магри за последние сутки автобусы большой и малой вместимости с пассажирами не въезжали.
- Тех, кто нарушит запрет, разворачивают на въезде в город, - сказали в мэрии курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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