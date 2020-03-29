На въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T20:00:30+03:00

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На Кубани сократили все пассажирские перевозки, чтобы не допустить распространения коронавируса. На трассах сейчас дежурят автоинспекторы, которые следят за исполнением временных ограничений.

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Так, например, сейчас посты ДПС выставлены на въездах в Горячий Ключ со стороны трассы М4 «Дон».

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

- Полицейские останавливают въезжающие машины, чтобы выяснить цель визита в Горячий Ключ, - рассказывает мэр города Александр Кильганкин.

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

По его словам, людям объясняют, что в городе не работают санатории и гостиницы, кафе и рестораны закрыта, а также просят покинуть территорию города.

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Стоит сказать, подобная практика сейчас и в Сочи. Через пост Магри за последние сутки автобусы большой и малой вместимости с пассажирами не въезжали.

- Тех, кто нарушит запрет, разворачивают на въезде в город, - сказали в мэрии курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU