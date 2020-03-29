2020-03-29T19:46:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Адыгеи: Еще у двоих жителей подтвердилась коронавирусная инфекция

Соответствующие результаты анализов пришли из Москвы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Артем КИЛЬКИН.Фото: Артем КИЛЬКИН.
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Количество заболевших коронавирусом в Адыгее увеличилось до трех человек. Об этом сообщают в минздраве республики.

Как стало известно, днем 29 марта пришли результаты анализов тех пациентов, которые находились в больнице с подозрением. Исследования делались в московской лаборатории в течение трех дней. Известно, что это жители Майкопа и они не были за границей.

- На данный момент у трех человек подтвержден коронавирус, - подтвердили «КП» - Кубань» в минздраве республики. - У шести человек подозрение на инфекцию.

Под наблюдением медиков находится 401 человек. Это люди, вернувшиеся из-за границы, а также те, у кого диагностировали ОРВИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Адыгее из-за коронавируса закрыли спортзалы и кинотеатры. С 18 марта в регионе запретили мероприятия с участием более 50 человек, закрыли музеи и театры и приостановили работу образовательных учреждений. Закрылись и мечети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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