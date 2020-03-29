2020-03-29T22:16:18+03:00
Происшествия

На Кубани в начале недели синоптики прогнозируют мокрый снег

В некоторых районах края ожидаются заморозки
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВАФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Последние мартовские выходные порадовали жителей Кубани лучами солнца и положительными отметками на термометрах. Но уже в понедельник, 30 марта, ситуация в корне изменится - на регион идут похолодание и осадки.

30 марта на Кубани местами дождь, в предгорьях и горах - пройдут ливни. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью +3-7 градусов, днем столбики термометров покажут +11-15 градусов, - сообщают в Краснодарском гидрометцентре. - На Черноморском побережье местами дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-10 градусов, днем +12-16 градусов.

Последний день марта жители Кубани встретят под зонтами. 31 марта прогнозируют дождь, в предгорных и горных районах - сильный ливень, возможен мокрый снег. А 1 апреля ожидается налипание мокрого снега.

По ночам температура постепенно будет приближаться к минусовым значениям. 31 марта отметки достигнут +2 градусов, а 1 апреля - до минус 1 градуса.

Правда, днем воздух прогреется до 13-15 градусов, а 1 числа - 11-14 градусов со знаком плюс.

На Черноморском побережье местами дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду, в Новороссийске 15-20 метров в секунду. 1 апреля в городе-герое порывы могут достигнуть 20-25 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью +4-9°, на участке Анапа-Геленджик +2-7°; днем +12-17 градусов, на участке Анапа-Геленджик 31 марта - 8-13 градусов со знаком плюс, 1 апреля +6-11 градусов, - добавляют метеорологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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