В Комсомольском микрорайоне Краснодара произошла утечка на тепломагистрали

30 Март 2020 2020-03-30T07:45:39+03:00

Теплоснабжения не было в 8 домах

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В краевой столице в Комсомольском микрорайоне произошла утечка на тепломагистрали по Уральской,111.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, ремонтная бригада АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» приступила к работам около 17:00 29 марта. К 19:00 подача тепла и горячей воды была возобновлена в 5 домах.

- Работы велись в вечернее и ночное время, была устранена еще одна утечка. К утру понедельника было восстановлено теплоснабжение всех 8 многоэтажек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На месте ЧП работали 8 человек и 3 единицы техники. Специалисты откачали воду и заменили поврежденные участки трубы диаметром 100 миллиметров.

Напомним, жителям города-героя спустя два дня вернули благо цивилизации. Холодное водоснабжение восстановили во всех домах новороссийцев. Ранее на подводящем водопроводе в начале улицы Элеваторной произошел прорыв.

ИСТОЧНИК KP.RU