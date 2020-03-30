В Комсомольском микрорайоне Краснодара произошла утечка на тепломагистрали
В краевой столице в Комсомольском микрорайоне произошла утечка на тепломагистрали по Уральской,111.
По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, ремонтная бригада АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» приступила к работам около 17:00 29 марта. К 19:00 подача тепла и горячей воды была возобновлена в 5 домах.
- Работы велись в вечернее и ночное время, была устранена еще одна утечка. К утру понедельника было восстановлено теплоснабжение всех 8 многоэтажек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
На месте ЧП работали 8 человек и 3 единицы техники. Специалисты откачали воду и заменили поврежденные участки трубы диаметром 100 миллиметров.
Напомним, жителям города-героя спустя два дня вернули благо цивилизации. Холодное водоснабжение восстановили во всех домах новороссийцев. Ранее на подводящем водопроводе в начале улицы Элеваторной произошел прорыв.
ИСТОЧНИК KP.RU