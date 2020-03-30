30 Март 2020 2020-03-30T08:00:53+03:00

Самолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя Фото: Архив "КП"

На борту находились семь членов экипажа и 154 пассажира

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Вечером 29 марта Boeing-737, который следовал из Сочи, после сигнала об отказе двигателя благополучно приземлился в Москве.

Самолет выполнял рейс из Сочи в Шереметьево. Перед тем как он пошел на снижение, у него сработал датчик отказа левого двигателя. На борту самолета находились семь членов экипажа и 154 пассажира.

-Борт приземлился в штатном режиме в 23:45, - сообщают «РИА Новости».

Сейчас выясняют, почему сработал датчик.

Напомним, самолет Пермь-Сочи, который вылетел из международного аэропорта «Большое Савино», развернули домой прямо в воздухе. В полете воздушное судно находилось 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU