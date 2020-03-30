2020-03-30T08:00:53+03:00
Происшествия

Самолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя

На борту находились семь членов экипажа и 154 пассажира
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Самолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателяСамолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателяФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Вечером 29 марта Boeing-737, который следовал из Сочи, после сигнала об отказе двигателя благополучно приземлился в Москве.

Самолет выполнял рейс из Сочи в Шереметьево. Перед тем как он пошел на снижение, у него сработал датчик отказа левого двигателя. На борту самолета находились семь членов экипажа и 154 пассажира.

-Борт приземлился в штатном режиме в 23:45, - сообщают «РИА Новости».

Сейчас выясняют, почему сработал датчик.

Напомним, самолет Пермь-Сочи, который вылетел из международного аэропорта «Большое Савино», развернули домой прямо в воздухе. В полете воздушное судно находилось 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Краснодаре: в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки
Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией
В Анапе положили в больницу четырехлетнего малыша с подозрением на внебольничную пневмонию
Глава Адыгеи: «Покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости!»
В Краснодаре мужчина напал с ножом на девушку во время свидания
«Отказалась готовить ужин»: в Армавире местный житель пытался убить сестру топором
Количество зараженных коронавирусом в Адыгее на 30 марта 2020 года: подтверждено три новых случая
В Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патрона
В Новороссийске отремонтировали семь улиц по дорожному нацпроекту
В Славянском районе мужчины ловили рыбу запрещенными снастями
Власти Краснодара рассказали о работе сервисов по доставке еды
Нерабочая неделя в Краснодаре: В городе усилят вывоз мусора
В Сочи пожарные тушили жилой дом
Коронавирус в Краснодарском крае: В Краснодаре в гостинице организовали обсерватор для прибывших из-за границы
На Кубани открыта горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам
В Новороссийске бывший сотрудник полиции пытался спровоцировать врача на получение взятки
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 марта 2020 года: выписан второй заболевший COVID-19
Число туристов в Сочи уменьшилось в 2,5 раза
В Новороссийске после аварии на водоводе резервуары наполняют чистой водой
Сидим дома: пассажиропоток в общественном транспорте Краснодара упал на 70%
Правоохранители Успенского района задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Каневском районе пьяный водитель сел за руль
Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по сбору ягодных культур
Самолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя
В Комсомольском микрорайоне Краснодара произошла утечка на тепломагистрали
На Кубани в начале недели синоптики прогнозируют мокрый снег
На въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса
Минздрав Адыгеи: Еще у двоих жителей подтвердилась коронавирусная инфекция
Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале