Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по сбору ягодных культур

30 Март 2020 2020-03-30T08:59:40+03:00

Урожай ягод 2019 года стал самым большим на Кубани за последние 10 лет

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Регион находится на пятом месте в общероссийском зачете по сбору ягодных культур.

- Урожай 2019 года стал самым большим в регионе за последние 10 лет. Это была преимущественно клубника. В прошлом году садоводы собрали 1,2 тысяч тонн ягод, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Наиболее активно производство в этой отрасли ведут аграрии Белореченского и Динского районов, а также Краснодара, – отметили в минсельхозе.

В регионе при поддержке губернатора идет активное развитие садоводства. За последние годы аграрии начали увеличивать объемы производства и других культур - голубики. Хозяйства по ее выращиванию открылись в Лабинском, Новокубанском районах, а также в Горячем Ключе.

ИСТОЧНИК KP.RU