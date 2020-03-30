Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по сбору ягодных культур
Регион находится на пятом месте в общероссийском зачете по сбору ягодных культур.
- Урожай 2019 года стал самым большим в регионе за последние 10 лет. Это была преимущественно клубника. В прошлом году садоводы собрали 1,2 тысяч тонн ягод, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
- Наиболее активно производство в этой отрасли ведут аграрии Белореченского и Динского районов, а также Краснодара, – отметили в минсельхозе.
В регионе при поддержке губернатора идет активное развитие садоводства. За последние годы аграрии начали увеличивать объемы производства и других культур - голубики. Хозяйства по ее выращиванию открылись в Лабинском, Новокубанском районах, а также в Горячем Ключе.
ИСТОЧНИК KP.RU