В Каневском районе пьяный водитель сел за руль

30 Март 2020 2020-03-30T08:43:42+03:00

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Полицейские по Каневскому району находились на маршруте патрулирования. Для проверки документов они остановили автомобиль ВАЗ-21703. Водитель был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Было установлено, что обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренное частью 1 статьи 12.26 КоАп (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). За это ему назначили штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

- Но в этот раз в отношении 57-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU