Правоохранители Успенского района задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

30 Март 2020 2020-03-30T09:25:53+03:00

Он обвинялся в вымогательстве

Изменить размер текста: A A

Сотрудники уголовного розыска по Успенскому району получили информацию о том, что на территории Ставропольского края может скрываться 40-летний мужчина.

Он находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). При проверке сведения подтвердились.

- Находясь в служебной командировке в Ипатовском районе Ставропольского края, полицейские нашли разыскиваемого. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Каневском районе пьяный водитель сел за руль. Ранее он привлекался к административной ответственности за подобное правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU