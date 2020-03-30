Правоохранители Успенского района задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Сотрудники уголовного розыска по Успенскому району получили информацию о том, что на территории Ставропольского края может скрываться 40-летний мужчина.
Он находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). При проверке сведения подтвердились.
- Находясь в служебной командировке в Ипатовском районе Ставропольского края, полицейские нашли разыскиваемого. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Каневском районе пьяный водитель сел за руль. Ранее он привлекался к административной ответственности за подобное правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU