В Новороссийске после аварии на водоводе резервуары наполняют чистой водой

30 Март 2020 2020-03-30T09:54:12+03:00

Воду дают в штатном режиме в Центральном и Восточном районах города

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29 марта специалисты МУП «Водоканал» завершили аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе в районе улицы Элеваторной, 1.

Накануне был выполнен самый сложный этап – разрытие и подготовка к замене старого участка водовода длиной 30 метров. Работы осложнялись тем, что весь участок поврежденной трубы находится в футляре на глубине пяти метров, а также пересечен коммуникациями, которые нельзя нарушить.

- Новую трубу монтировали в футляр, провели сварочные работы, – сообщил заместитель министра ЖКХ края Андрей Ляшко. - На месте работали 24 человека и семь единиц техники.

После рабочие сразу же приступили к регулировочным работам на сетях водоснабжения и набору резервуаров чистой воды. Планировалось, что выход на штатный режим подачи воды населению начнется утром 30 марта. До этого момента ее подвозили автоцистернами.

- Воду уже дают в штатном режиме в Центральном и Восточном районах города. Остался только Южный район. Здесь возникла проблема с 8 этажом в одной из многоэтажек. Сейчас идет заполнение резервуаров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU