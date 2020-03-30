2020-03-30T09:54:12+03:00
Происшествия

В Новороссийске после аварии на водоводе резервуары наполняют чистой водой

Воду дают в штатном режиме в Центральном и Восточном районах города
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
Изменить размер текста:

29 марта специалисты МУП «Водоканал» завершили аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе в районе улицы Элеваторной, 1.

Накануне был выполнен самый сложный этап – разрытие и подготовка к замене старого участка водовода длиной 30 метров. Работы осложнялись тем, что весь участок поврежденной трубы находится в футляре на глубине пяти метров, а также пересечен коммуникациями, которые нельзя нарушить.

- Новую трубу монтировали в футляр, провели сварочные работы, – сообщил заместитель министра ЖКХ края Андрей Ляшко. - На месте работали 24 человека и семь единиц техники.

После рабочие сразу же приступили к регулировочным работам на сетях водоснабжения и набору резервуаров чистой воды. Планировалось, что выход на штатный режим подачи воды населению начнется утром 30 марта. До этого момента ее подвозили автоцистернами.

- Воду уже дают в штатном режиме в Центральном и Восточном районах города. Остался только Южный район. Здесь возникла проблема с 8 этажом в одной из многоэтажек. Сейчас идет заполнение резервуаров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Краснодаре: в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки
Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией
В Анапе положили в больницу четырехлетнего малыша с подозрением на внебольничную пневмонию
Глава Адыгеи: «Покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости!»
В Краснодаре мужчина напал с ножом на девушку во время свидания
«Отказалась готовить ужин»: в Армавире местный житель пытался убить сестру топором
Количество зараженных коронавирусом в Адыгее на 30 марта 2020 года: подтверждено три новых случая
В Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патрона
В Новороссийске отремонтировали семь улиц по дорожному нацпроекту
В Славянском районе мужчины ловили рыбу запрещенными снастями
Власти Краснодара рассказали о работе сервисов по доставке еды
Нерабочая неделя в Краснодаре: В городе усилят вывоз мусора
В Сочи пожарные тушили жилой дом
Коронавирус в Краснодарском крае: В Краснодаре в гостинице организовали обсерватор для прибывших из-за границы
На Кубани открыта горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам
В Новороссийске бывший сотрудник полиции пытался спровоцировать врача на получение взятки
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 марта 2020 года: выписан второй заболевший COVID-19
Число туристов в Сочи уменьшилось в 2,5 раза
В Новороссийске после аварии на водоводе резервуары наполняют чистой водой
Сидим дома: пассажиропоток в общественном транспорте Краснодара упал на 70%
Правоохранители Успенского района задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Каневском районе пьяный водитель сел за руль
Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по сбору ягодных культур
Самолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя
В Комсомольском микрорайоне Краснодара произошла утечка на тепломагистрали
На Кубани в начале недели синоптики прогнозируют мокрый снег
На въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса
Минздрав Адыгеи: Еще у двоих жителей подтвердилась коронавирусная инфекция
Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале