В Новороссийске бывший сотрудник полиции пытался спровоцировать врача на получение взятки

30 Март 2020 2020-03-30T10:31:54+03:00

К этому он привлек своего знакомого

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В январе 2018 года бывший сотрудник полиции решил улучшить показатели своей работы по пресечению преступлений, связанных с получением взяток. Он попытался сфабриковать дело. Мужчина также вовлек своего знакомого.

За вознаграждение он предложил приятелю побудить сотрудника одной из больниц города к получению взятки в размере более 150 тысяч рублей, якобы за оформление инвалидности.

В феврале 2018 года полицейский проинструктировал знакомого, а также передал ему через другого приятеля диктофоны, на которые должен был фиксироваться разговор с врачом. Молодой человек согласился, однако о поступившем предложении сообщил в полицию.

19 февраля 2018 года после получения заявителем в качестве аванса 3 тысяч рублей, полицейского задержали сотрудники УФСБ России по краю.

- На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу не вступил, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, по результатам служебной проверки сотрудник полиции уволен по отрицательным мотивам 20 марта 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU