30 Март 2020 2020-03-30T10:47:52+03:00

На Кубани открыта горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь можно оставить заявку на доставку продуктов и безрецептурных лекарств

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Бесплатный единый круглосуточный номер действует на период режима повышенной готовности по коронавирусу на территории региона.

- По телефону 8 (800) 200-74-37 люди старше 65 лет смогут оставить заявку на доставку продуктов и безрецептурных лекарств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все запросы передаются по территориальной принадлежности в комплексные центры социального обслуживания населения, – отметили в министерстве труда и соцразвития региона.

Помощь пожилым и маломобильным гражданам будут оказывать работники центров.

Напомним, на 30 марта в Краснодарском крае проведено 8954 лабораторных исследования на новый вирус, из них 17 оказались положительными. 14 пациентов проходят лечение на Кубани, одна женщина – в Москве. Два человека выздоровели. Их уже выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU