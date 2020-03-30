На Кубани открыта горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам
Бесплатный единый круглосуточный номер действует на период режима повышенной готовности по коронавирусу на территории региона.
- По телефону 8 (800) 200-74-37 люди старше 65 лет смогут оставить заявку на доставку продуктов и безрецептурных лекарств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Все запросы передаются по территориальной принадлежности в комплексные центры социального обслуживания населения, – отметили в министерстве труда и соцразвития региона.
Помощь пожилым и маломобильным гражданам будут оказывать работники центров.
Напомним, на 30 марта в Краснодарском крае проведено 8954 лабораторных исследования на новый вирус, из них 17 оказались положительными. 14 пациентов проходят лечение на Кубани, одна женщина – в Москве. Два человека выздоровели. Их уже выписали домой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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