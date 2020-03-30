Коронавирус в Краснодарском крае: В Краснодаре в гостинице организовали обсерватор для прибывших из-за границы
Все граждане, прибывающие из-за границы на Кубань, проходят обязательное тестрирование на коронавирусную инфекцию. При необходимости, их могут разместить для медицинского наблюдения в пункте обсервации, который открыт в гостинице «Платан» на улице Постовой.
27 марта тестирование прошли 132 пассажира, прибывших в аэропорт Краснодара из Еревана. Только трое из них согласились остаться в гостинице на наблюдение. Остальные отправились на домашнюю самоизоляцию.
- На сегодняшний день в гостинице находится 3 человека и 14 человек медицинского персонала. Они находятся в хорошем состоянии, но на обсервации, - сообщила заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова.
По ее словам, в краевой инфекционной больнице проходят лечение от коронавирусной инфекции четыре жителя краевого центра.
Глава Краснодара Евгений Первышов попросил всех, прибывших из-за границы, остаться дома на 14-дневной самоизоляции.
- Хочется обратиться к горожанам, которые приехали из-за границы. На 10-й, а то и 14-й день могут проявиться симптомы заболевания. Поэтому большая просьба к жителям, прилетевшим из-за границы: находиться дома, на домашнем карантине и максимально сократить контакт со своими родственниками. Это очень важно, - отметил Евгений Первышов.
Всего под наблюдением в Краснодарском крае находятся 42 человека, их них 39 - в Сочи.
Тем временем, на 30 марта в крае проведено 8954 исследования на новый вирус, из них 17 оказались положительными. 14 пациентов проходят лечение на Кубани, одна женщина – в Москве. Два человека выздоровели. Их уже выписали домой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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