В Сочи пожарные тушили жилой дом
Пожар начался ранним утром
Пожар в Адлерском районе. Фото СНП
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Ранним утром 30 марта в селе Молдовка Адлерского района Сочи загорелся жилой дом.
Информация об этом поступила в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон МЧС России в 5:24 .
По прибытии на место четверо пожарных с двумя единицами техники немедленно приступили к тушению дома на улице Тимашевской. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
- В 06:03 зафиксирована ликвидация пожара.Пострадавших и погибших нет, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU