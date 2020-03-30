В Сочи пожарные тушили жилой дом

30 Март 2020 2020-03-30T11:01:04+03:00

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Ранним утром 30 марта в селе Молдовка Адлерского района Сочи загорелся жилой дом.

Информация об этом поступила в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон МЧС России в 5:24 .

По прибытии на место четверо пожарных с двумя единицами техники немедленно приступили к тушению дома на улице Тимашевской. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

- В 06:03 зафиксирована ликвидация пожара.Пострадавших и погибших нет, — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU