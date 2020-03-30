Нерабочая неделя в Краснодаре: В городе усилят вывоз мусора

30 Март 2020 2020-03-30T11:41:24+03:00

В течение нерабочей недели в Краснодаре жители могут оставить заявки на вывоз мусора на сайте администрации

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На время нерабочей недели в Краснодаре, когда большинство горожан оказались дома на самоизоляции, в краевом центре усилят работу по вывозу мусора. С таким предложением на городской планерке выступила председатель городской думы Вера Галушко.

Большинство жителей находятся дома, контейнеры быстро становятся загружены мусором и контейнерные площадки. Есть смысл дать поручение мусороуборочной компании чаще вывозить мусор, - отметила Галушко.

Глава города Евгений Первышов рассказал, что санитарное состояние города будет поддерживаться на высоком уровне. А жители могут помочь в этой работе, оставляя заявки на вывоз мусора на сайте городской администрации.

- Нужно не допустить складирование любых отходов на контейнерных площадках, чтобы у нас не появилось других инфекций. Необходимо отработать и мероприятия по департаменту городского хозяйства будут усилены. Все заявки жители могут направить в специальный раздел сайта администрации и оперативно будем предпринимать меры, - отметил Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU