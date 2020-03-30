2020-03-30T11:47:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Краснодара рассказали о работе сервисов по доставке еды

Практически все можно купить, не выходя из дома
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре прошла главная городская планерка. Основной темой совещания стало выполнение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Мероприятие прошло в значительно сокращенном составе - в его работе приняли участие глава Краснодара Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко и заместители главы краевого центра.

Наступившая неделя объявлена нерабочей. Власти Краснодара рассказали о работе сервисов по доставке еды. Сейчас можно получить большинство услуг, продукты питания, другие товары в дистанционном формате.

- Основные сервисы мы условно разделили на две категории: это продукты питания и еда, и все остальные товары непродовольственные - от бытовой химии до одежды и обуви, - отметил Павел Тычинкин, начальник информационно-аналитического управления.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

У каждой компании есть телефоны справочных служб. Так например, еду можно заказать в сервисе «Яндекс.Еда», Delivery Club, «Бронибой», «Антей Сервис», «Сбермаркет». Все остальные товары доступны на Ozon, «Беру», Lamoda, ASOS, Wildberries.

Также идет поддержка в социальных сетях. Действуют сразу несколько хэштегов: #сидимДома, #домалучше #осталисьдома и так далее. Это хороший пример того, что люди организовываются и друг друга поддерживают в этой ситуации.

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Заявки жители могут оставить на сайте администрации (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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