В Славянском районе мужчины ловили рыбу запрещенными снастями
Сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования на территории Приазовского заказника. Они заметили троих мужчин на берегу отводного канала реки Протока. Они вылавливали рыбу запрещенными снастями.
- Местных жителей в возрасте от 26 до 39 лет досмотрели. У них нашли более 40 рыб различных пород. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Правоохранители задержали мужчин и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Им грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU