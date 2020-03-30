В Славянском районе мужчины ловили рыбу запрещенными снастями

30 Март 2020 2020-03-30T11:29:17+03:00

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Сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования на территории Приазовского заказника. Они заметили троих мужчин на берегу отводного канала реки Протока. Они вылавливали рыбу запрещенными снастями.

- Местных жителей в возрасте от 26 до 39 лет досмотрели. У них нашли более 40 рыб различных пород. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Правоохранители задержали мужчин и доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Им грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU