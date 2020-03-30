В Новороссийске отремонтировали семь улиц по дорожному нацпроекту

30 Март 2020 2020-03-30T12:25:36+03:00

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В Новороссийске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт улиц Ботылева, Манченко, Шиллеровской, Горбатого, Красной и Чкалова в станице Натухаевской, улицы Совхозной в хуторе Ленинский Путь. Их общая протяженность составляет 2,8 километра.

- Обновленные объекты приняли в эксплуатацию члены комиссии, в состав которой входят представители ГИБДД, подрядчики и специалисты мэрии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Например, улица имени Ботылева – «победная», ее ремонт проводился в честь юбилея Великой Победы. Она названа именем Героя Советского Союза Василия Андреевича Ботылева, который участвовал в боях за город-герой.

Самыми крупными объектами стали улица Шиллеровская - 580 метров, Горбатого - 504 метра, и Манченко - 437 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU