В Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патрона

30 Март 2020 2020-03-30T12:07:11+03:00

Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы

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Сотрудники уголовного розыска по Апшеронскому району получили информацию о том, что 63-летний местный житель хранит дома боеприпасы.

- В его жилище правоохранители провели обыск. Информация подтвердилась. У мужчины обнаружили 62 спортивно-охотничьих патрона, которые согласно относятся к боеприпасам и пригодны для выстрела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение боеприпасов). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним, сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования на территории Приазовского заказника. Они заметили троих мужчин на берегу отводного канала реки Протока. Они вылавливали рыбу запрещенными снастями. Местных жителей в возрасте от 26 до 39 лет задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU