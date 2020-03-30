2020-03-30T12:07:11+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патрона

Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патронаВ Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патронаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники уголовного розыска по Апшеронскому району получили информацию о том, что 63-летний местный житель хранит дома боеприпасы.

- В его жилище правоохранители провели обыск. Информация подтвердилась. У мужчины обнаружили 62 спортивно-охотничьих патрона, которые согласно относятся к боеприпасам и пригодны для выстрела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение боеприпасов). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним, сотрудники полиции находились на маршруте патрулирования на территории Приазовского заказника. Они заметили троих мужчин на берегу отводного канала реки Протока. Они вылавливали рыбу запрещенными снастями. Местных жителей в возрасте от 26 до 39 лет задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Краснодаре: в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки
Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией
В Анапе положили в больницу четырехлетнего малыша с подозрением на внебольничную пневмонию
Глава Адыгеи: «Покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости!»
В Краснодаре мужчина напал с ножом на девушку во время свидания
«Отказалась готовить ужин»: в Армавире местный житель пытался убить сестру топором
Количество зараженных коронавирусом в Адыгее на 30 марта 2020 года: подтверждено три новых случая
В Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патрона
В Новороссийске отремонтировали семь улиц по дорожному нацпроекту
В Славянском районе мужчины ловили рыбу запрещенными снастями
Власти Краснодара рассказали о работе сервисов по доставке еды
Нерабочая неделя в Краснодаре: В городе усилят вывоз мусора
В Сочи пожарные тушили жилой дом
Коронавирус в Краснодарском крае: В Краснодаре в гостинице организовали обсерватор для прибывших из-за границы
На Кубани открыта горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам
В Новороссийске бывший сотрудник полиции пытался спровоцировать врача на получение взятки
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 марта 2020 года: выписан второй заболевший COVID-19
Число туристов в Сочи уменьшилось в 2,5 раза
В Новороссийске после аварии на водоводе резервуары наполняют чистой водой
Сидим дома: пассажиропоток в общественном транспорте Краснодара упал на 70%
Правоохранители Успенского района задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Каневском районе пьяный водитель сел за руль
Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по сбору ягодных культур
Самолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя
В Комсомольском микрорайоне Краснодара произошла утечка на тепломагистрали
На Кубани в начале недели синоптики прогнозируют мокрый снег
На въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса
Минздрав Адыгеи: Еще у двоих жителей подтвердилась коронавирусная инфекция
Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале