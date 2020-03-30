«Отказалась готовить ужин»: в Армавире местный житель пытался убить сестру топором

30 Март 2020 2020-03-30T12:19:30+03:00

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Инцидент произошел вечером 27 марта в Армавире. Мужчина со своей сестрой находился во дворе дома. Они поругались из-за того, что девушка отказалась готовить ему ужин.

Местный житель ударил женщину топором в область головы, после чего ушел. Очевидцем происшествия стала пожилая мать родственников. На ее крики о помощи прибежал сосед и вызвал скорую и правоохранителей.

Потерпевшая была госпитализирована больницу. Ей продолжают оказывать необходимую помощь.

- В отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщи «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU