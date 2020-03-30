В Краснодаре мужчина напал с ножом на девушку во время свидания
В Краснодаре 22-летняя жительница улицы Рождественской Набережной в Интернете познакомилась с молодым человеком. Вскоре она пригласила его в гости выпить алкоголь.
В ходе общения гость стал приставать к хозяйке дома, из-за чего между ними произошел конфликт. Мужчина, угрожая ножом, похитил ее мобильный телефон, мультиварку и деньги.
Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника на пересечении улиц Северной и Тургенева. 27-летний уроженец Тимашевска признался в содеянном. Технику он успел продать случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
- На парня завели уголовное дело. За разбой ему грозит 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
ИСТОЧНИК KP.RU