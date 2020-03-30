30 Март 2020 2020-03-30T12:40:13+03:00

В Краснодаре мужчина напал с ножом на девушку во время свидания Фото: Архив "КП"

Он похитил у нее телефон и мультиварку

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В Краснодаре 22-летняя жительница улицы Рождественской Набережной в Интернете познакомилась с молодым человеком. Вскоре она пригласила его в гости выпить алкоголь.

В ходе общения гость стал приставать к хозяйке дома, из-за чего между ними произошел конфликт. Мужчина, угрожая ножом, похитил ее мобильный телефон, мультиварку и деньги.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника на пересечении улиц Северной и Тургенева. 27-летний уроженец Тимашевска признался в содеянном. Технику он успел продать случайному прохожему, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

- На парня завели уголовное дело. За разбой ему грозит 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU