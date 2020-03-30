30 Март 2020 2020-03-30T13:18:49+03:00

Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Многие жители страны в начале этого года переболели очень тяжелым ОРВИ. Много дней у них держалась температура, была слабость, болела голова, кашель. Эти симптомы схожи коронавирусной инфекцией.

А ведь первые случаи заболевания в то время только-только начали фиксировать в китайском Ухане. Вирус в считанные дни мог добраться в любой город. Есть версия, что туристы могли завезти коронавирус в Россию, а местные жители – переболеть им в не слишком тяжелой форме.

- Но эпидемиологи, вирусологи категорически против этого подхода. Задали этот вопрос и представителю российского отделения ВОЗ Мелите Вуйнович на видео-форуме «Следующие 20 лет «Коронавирус», - сообщает kp.ru.

- Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма, - отметила Мелита Вуйнович.

Она добавила, что сейчас необходимо оставаться дома и соблюдать те же меры безопасности, что и остальные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU