2020-03-30T13:18:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией

Представитель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович ответила на этот вопрос
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемиейЖители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемиейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Многие жители страны в начале этого года переболели очень тяжелым ОРВИ. Много дней у них держалась температура, была слабость, болела голова, кашель. Эти симптомы схожи коронавирусной инфекцией.

А ведь первые случаи заболевания в то время только-только начали фиксировать в китайском Ухане. Вирус в считанные дни мог добраться в любой город. Есть версия, что туристы могли завезти коронавирус в Россию, а местные жители – переболеть им в не слишком тяжелой форме.

- Но эпидемиологи, вирусологи категорически против этого подхода. Задали этот вопрос и представителю российского отделения ВОЗ Мелите Вуйнович на видео-форуме «Следующие 20 лет «Коронавирус», - сообщает kp.ru.

- Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма, - отметила Мелита Вуйнович.

Она добавила, что сейчас необходимо оставаться дома и соблюдать те же меры безопасности, что и остальные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Краснодаре: в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки
Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией
В Анапе положили в больницу четырехлетнего малыша с подозрением на внебольничную пневмонию
Глава Адыгеи: «Покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости!»
В Краснодаре мужчина напал с ножом на девушку во время свидания
«Отказалась готовить ужин»: в Армавире местный житель пытался убить сестру топором
Количество зараженных коронавирусом в Адыгее на 30 марта 2020 года: подтверждено три новых случая
В Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патрона
В Новороссийске отремонтировали семь улиц по дорожному нацпроекту
В Славянском районе мужчины ловили рыбу запрещенными снастями
Власти Краснодара рассказали о работе сервисов по доставке еды
Нерабочая неделя в Краснодаре: В городе усилят вывоз мусора
В Сочи пожарные тушили жилой дом
Коронавирус в Краснодарском крае: В Краснодаре в гостинице организовали обсерватор для прибывших из-за границы
На Кубани открыта горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам
В Новороссийске бывший сотрудник полиции пытался спровоцировать врача на получение взятки
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 марта 2020 года: выписан второй заболевший COVID-19
Число туристов в Сочи уменьшилось в 2,5 раза
В Новороссийске после аварии на водоводе резервуары наполняют чистой водой
Сидим дома: пассажиропоток в общественном транспорте Краснодара упал на 70%
Правоохранители Успенского района задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Каневском районе пьяный водитель сел за руль
Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по сбору ягодных культур
Самолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя
В Комсомольском микрорайоне Краснодара произошла утечка на тепломагистрали
На Кубани в начале недели синоптики прогнозируют мокрый снег
На въезде в Горячий Ключ выставили посты ДПС из-за коронавируса
Минздрав Адыгеи: Еще у двоих жителей подтвердилась коронавирусная инфекция
Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале