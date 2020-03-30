2020-03-30T13:32:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре: в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки

Все они обтянуты специальными лентами
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краевой столице в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки. Это делают, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

- Все площадки обтянуты специальными лентами, на каждой висит обращение к краснодарцам. Такие же рекомендации администрация города направила всем управляющим компаниям. Такое поручение дал глава города Евгений Первышов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Площадки уже обозначили сигнальными лентами: в «Вишняковском», в «Фестивальном», в «Молодежном», в «Садовом», в «Пограничников», в «Студенческом», в «Прохладном», в «Майском», в «Дружбы народов» скверах. А также на «Гагаринском» и «Дальнем» бульварах .

С 28 марта по 5 апреля во всех парках отменили мероприятия и закрыли аттракционы. Не работают 11 торгово-развлекательных и 40 торговых центров, рестораны, кафе, бары, другие места общепита. Ограничена работа общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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