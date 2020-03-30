Премьер Михаил Мишустин призвал ввести самоизоляцию по всей России

30 Март 2020 2020-03-30T14:22:01+03:00

Также он одобрил штрафы для нарушителей

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Руководители регионов проработают введение дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавируса для граждан по примеру Москвы и Московской области. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

Ранее правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушение режима карантина. Они находятся на рассмотрении в Госдуме.

- За нарушение правил при чрезвычайной ситуации грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. А за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм - от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение - от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических штрафы достигают 1 миллиона рублей, - сообщает kp.ru.

Также Мишустин сообщил, что адресную поддержку получат транспорт, туризм, гостиничный бизнес и общепит. Выделят 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам.

А уже с июля правительство расширит специальный налоговый режим для самозанятых. Но вводить его регионы смогут по своему решению.

ИСТОЧНИК KP.RU