Премьер Михаил Мишустин призвал ввести самоизоляцию по всей России
Руководители регионов проработают введение дополнительных ограничительных мер из-за распространения коронавируса для граждан по примеру Москвы и Московской области. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
Ранее правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые вводят штрафы за нарушение режима карантина. Они находятся на рассмотрении в Госдуме.
- За нарушение правил при чрезвычайной ситуации грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. А за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм - от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение - от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических штрафы достигают 1 миллиона рублей, - сообщает kp.ru.
Также Мишустин сообщил, что адресную поддержку получат транспорт, туризм, гостиничный бизнес и общепит. Выделят 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам.
А уже с июля правительство расширит специальный налоговый режим для самозанятых. Но вводить его регионы смогут по своему решению.
ИСТОЧНИК KP.RU