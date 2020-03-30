Ипотечный портфель ВТБ в Краснодарском крае достиг 40 млрд рублей

30 Март 2020 2020-03-30T14:32:21+03:00

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Всего за отчетный период жилищный кредит в банке оформили более 7,6 тысяч краснодарцев. Ипотечный портфель достиг 40 млрд руб (рост +15%).

Каждая четвертая выдача пришлась на ипотеку по двум документам без подтверждения дохода. В рамках нее было реализовано свыше 1,8 тысяч сделок на 3,3 млрд рублей (рост +10%). Программой «Ипотека с господдержкой» воспользовались 440 кубанских семей на сумму 800 млн рублей.

Чаще всего клиенты приобретали готовую недвижимость с ремонтом. Средняя сумма займа увеличилась на 5%, до 2 млн рублей. Средний срок кредита составляет 15 лет. При этом заемщики погашают ипотеку быстрее – за 8 лет. В сегменте жилищного кредитования банк занимает в регионе 17% рынка.

Виктор Тусиков, управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае, прокомментировал: «В прошлом году мы расширили перечень существующих ипотечных программ и не раз снижали ставки. Кроме того, сам процесс оформления заявки, подачи документов и оценки квартиры стал намного проще – сделать все можно дистанционно. Также банк активно поддерживает государственные инициативы, направленные на обеспечение населения доступным жильем – мы выдаем каждую вторую семейную ипотеку в регионе. По оценке экспертов ВТБ, снижение ключевой ставки ЦБ, а также увеличение размера маткапитала и выплаты социальной помощи за первого ребенка открывают новые перспективы для развития регионального рынка жилищного кредитования. Поэтому мы намерены и дальше укреплять свои позиции на Кубани».

В настоящее время кредит на покупку жилья в ВТБ можно оформить по ставке от 7,9%, а рефинансировать – от 8,3%. «Ипотека с господдержкой» доступна по ставке 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU