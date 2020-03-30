2020-03-30T15:36:08+03:00
Общество

Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкой

«Ростелеком» на Юге зафиксировал всего двухпроцентный (2%) рост нагрузки на сетевую инфраструктуру за последние две недели
Иван Егоров
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Это незначительное повышение связано с переходом на удаленную работу большинства компаний и самоизоляцию граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

- Сегодня некоторые эксперты отрасли дают пессимистичные прогнозы по стабильности работы сети связи большинства операторов в текущих условиях. Хочу заверить всех наших абонентов на юге, что наша техническая инфраструктура работает устойчиво. Мы заранее подготовились к разным сценариям развития ситуации, провели комплекс организационно-технических мероприятий для бесперебойной работы нашего оборудования. Тот рост нагрузки, который мы сейчас наблюдаем, в масштабах наших возможностей крайне незначительный. Сеть на юге имеет большой запас для устойчивой работы, и наши специалисты, которые работают круглосуточно в режиме повышенной готовности, я уверен, смогут ее обеспечить, – отметил Денис Лысов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Ранее компания уже объявляла о предоставлении максимальной скорости передачи данных без изменения тарифного плана и дополнительной платы для всех своих абонентов-физических лиц в связи с необходимостью оставаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Ростелеком» на Юге проводит системную работу по переводу клиентов с меди на оптику, пропускная способность которой в разы выше, а соединение – стабильнее. Кроме того, компания постоянно наращивает серверные мощности и является лидером на рынке «облачных» сервисов, которые задействованы для обработки и хранения больших объемов информации.

- Мы продолжаем работу по реализации мер для повышения качества и надежности наших сервисов. Для обеспечения бесперебойной работы мы заранее провели мероприятия по модернизации и расширению магистральной сети и сетей доступа. В рамках реализации собственной инвестиционно-технической политики, а также при выполнении федеральных программ по устранению цифрового неравенства и подключению социально-значимых объектов мы постоянно наращиваем и расширяем собственную сетевую инфраструктуру, подключаем дополнительные населенные пункты, что, в свою очередь, способствует распределению нагрузки на сеть и делает ее работу более стабильной, – рассказал Сергей Онянов, технический директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Чтобы скрасить досуг во время вынужденной изоляции, компания сделала ряд своих сервисов бесплатными. Для пользователей Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. Совместно с крупнейшим российским сервисом электронных и аудиокниг в России и странах СНГ интернет-порталом «ЛитРес» национальный цифровой провайдер обеспечил для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком Книги». Каталог насчитывает более 150 тысяч электронных книг. Также компания ввела безлимитное общение для стационарных телефонов внутри сети – при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия.

Для компаний малого и среднего бизнеса «Ростелеком» не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если не будет вовремя оплачен счет. Эта мера вызвана заботой о том, чтобы клиенты непрерывно и в любое время могли пользоваться всеми цифровыми сервисами.

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