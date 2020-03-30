«Спилил замок и вынес алюминиевую лодку»: на Кубани полицейские задержали ночного вора

30 Март 2020 2020-03-30T15:38:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Местный житель из азовского городка Приморско-Ахтарска обратился к полицейским с заявлением о пропаже своего имущества. Пару дней назад мужчина не досчитался в своем гараже алюминиевой лодки и металлических якорей. Кроме того, кто-то спилил часть его металлического забора.

Правоохранители выехали на место кражи, в результате оперативно-розыскных мероприятий им удалось установить причастность к краже 38-летнего ахтарца. Его сотрудники уголовного розыска задержали по месту жительства и доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего.

- В ходе допроса установлено, что подозреваемый ночью спилил замок в сарай потерпевшего и пробрался внутрь, где и похитил имущество. Позже он сдал «добычу» на металлолом, за лодку он получил 7 тысяч рублей, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Сейчас против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет тюрьмы, сейчас он находится в городе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU