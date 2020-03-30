2020-03-30T16:35:43+03:00
Общество

В Сочи включили громкоговорители, чтобы напомнить об угрозе распространения коронавируса

Улицы курорта патрулируют машины полиции и службы спасения
Юлия БАРАНОВА
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Фото: МКУ г. Сочи «Агентство ИНКОМ»Фото: МКУ г. Сочи «Агентство ИНКОМ»
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В спальных районах Сочи у жилых домов курсируют машины полиции и городской службы спасения. Они передают аудиосообщение о необходимости оставаться дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Убедительная просьба вернуться домой, воздержитесь от прогулок. Находясь на улице, вы подвергаете свою жизнь и жизнь других людей опасности, - говорится в сообщении.

Громкоговоритель предупреждает о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

- Выход из дома без крайней необходимости запрещён, - обращают внимание жителей.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что на курорте запрещены все массовые мероприятия, закрыты все образовательные учреждения, парки, кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе, курорты Красной Поляны.

В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку, изменили железнодорожное сообщение с Абхазией, а также сократили общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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