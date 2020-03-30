В Сочи включили громкоговорители, чтобы напомнить об угрозе распространения коронавируса
В спальных районах Сочи у жилых домов курсируют машины полиции и городской службы спасения. Они передают аудиосообщение о необходимости оставаться дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
- Убедительная просьба вернуться домой, воздержитесь от прогулок. Находясь на улице, вы подвергаете свою жизнь и жизнь других людей опасности, - говорится в сообщении.
Громкоговоритель предупреждает о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
- Выход из дома без крайней необходимости запрещён, - обращают внимание жителей.
В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что на курорте запрещены все массовые мероприятия, закрыты все образовательные учреждения, парки, кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе, курорты Красной Поляны.
В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку, изменили железнодорожное сообщение с Абхазией, а также сократили общественный транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU
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