2020-03-30T17:08:27+03:00
Происшествия

На Кубани в ДТП погиб 3-летний малыш

Трагедия произошла на одном из перекрестков Апшеронска
Виталий КАРНАУХ
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Фото: УГИБДД ГУ МВД региона.Фото: УГИБДД ГУ МВД региона.
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Жуткая авария произошла в Апшеронске в седьмом часу вечера пару дней назад. На улице Подлесной двигавшийся на отечественном автомобиле «ВАЗ 2121» 35-летний водитель не уступил дорогу легковушке «Ладе Калине». От сильного удара «Нива» вылетела на обочину и опрокинулась.

На переднем сиденье внедорожника, рядом с водителем, сидел трехлетний малыш. Как выяснили полицейские, ребенок не был пристегнут ремнем безопасности, кроме того, в машине отсутствовало детское удерживающее устройство.

Приехавшие на место ДТП медики приняли решение о немедленной госпитализации малыша. Однако спасти кроху не удалось, мальчик умер в реанимационном отделении медицинского учреждения.

- Все обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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