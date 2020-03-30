В Сочи фитнес-тренеры горных курортов начали проводить он-лайн тренировки
В Сочи профессиональные сертифицированные фитнес-тренеры горного курорта «Роза Хутор» начали проводить тренировки в режиме он-лайн.
- Горы вдохновляют нас всех на движение, активность и спорт. И это настроение важно сохранить сейчас, когда все мы должны находиться в самоизоляции, - сообщили в пресс-службе курорта.
Представитель пресс-службы пояснила, что инструкторы проводят занятия по Zumba, Functional, йоге, показывают, как укрепить различные группы мышц и пресс в домашних условиях. Например, на тренировке по силовой и кондиционной подготовке рекомендовано использовать утяжеленный рюкзак.
Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина, рекомендовано с 28 марта до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха в Сочи. Курорты Красной Поляны закрылись из-за коронавируса и опустели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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