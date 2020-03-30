Коронавирус в Адыгее: Мурат Кумпилов рекомендовал не выходить на улицу всем жителям республики

30 Март 2020 2020-03-30T17:58:07+03:00

Раньше запрет распространялся только на граждан старше 65 лет

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что ситуация с распространением коронавируса требует решительных мер для сдерживания его распространения.

Сегодня Кумпилов подписал особый указ, в котором говорится о новых вводимых мерах в республике. Самое главное – это то, что режим самоизоляции теперь коснется всех жителей Адыгеи, независимо от возраста. Отмечается, что выходить из своих жилищ можно лишь в случаях острой необходимости. Кстати, ранее постановление главы Адыгеи рекомендовало самоизолироваться лишь гражданам старше 65 лет.

- Исключения составляют случаи, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, лекарствах, продуктах питания, либо должны посещать рабочие места. Еще раз призываю всех к ответственному и сознательному отношению ко всем предписаниям и рекомендациям, - обратился Мурат Кумпилов к адыгейцам.

Ранее "Комсомолка" писала, что Мурат Кумпилов призвал не относиться к выходным как к каникулам и использовать это время, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. К слову, за последние сутки в республике зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU