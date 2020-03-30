На Кубани приостановят работу некоторые пункты продажи льготных абонементов для проезда по платному участку трассы М-4 «Дон»

30 Март 2020 2020-03-30T18:25:33+03:00

Действовать будут два пункта – на 1184 и 1223 км

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Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, из-за ограничительных мер в регионе приостановят свою работу некоторые пункты продажи абонементов.

- С завтрашнего дня закроются точки в станицах Крыловской, Павловской, Кущевской и Октябрьской, - говорится в сообщении.

Там же отмечают, что в крае благодаря ограничительным мерам сократился транспортный поток – закрыто межмуниципальное сообщение, закрыты места массового скопления кубанцев.

- Возможность купить льготный проездной у жителей трех районах сохранится. С 9 утра до 9 вечера будут работать в прежнем режиме пункты на 1184 и 1223 километрах автодороги М-4 «Дон», - продолжают в пресс-службе губернатора.

Меры санитарного контроля здесь будут усилены.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что на Кубани жители трех районов, попавшие в дорожную кабалу, вынуждены ежедневно тратить сотни рублей на проезд по участку автодороги М4 «Дон». 15 тысяч автомобилистов из станицы Павловской собрали подписи под требованием освободить их от платы. Позже стало известно, что власти введут льготы на проезд по платным дорогам Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU