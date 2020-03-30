Супруга композитора Игоря Николаева о его здоровье: «Температура спала, но пневмонию вылечить надо»

30 Март 2020 2020-03-30T20:33:55+03:00

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Вся страна уже пятый день подряд следит за здоровьем кумира миллионов Игоря Николаева. В больницу он поехал сам с высокой температурой, в Коммунарку его положили с предварительным диагнозом «долевая пневмония», пишет KP.RU.

Веские причины для волнений у Николаева были, ведь артист 13 марта находился в одной компании со Львом Лещенко, который, приехав из заграничных гастролей, заболел коронавирусом. Композитор сдал два теста, оба – отрицательные. Сегодня утром у маэстро спала температура, а настроение заметно улучшилось.

Жена Николаева поделилась с KP.RU своими переживаниями.

- Игорь идет на поправку! Температура спала до нормальной, но пневмонию все равно лечить надо, - рассказала Юлия Проскурякова, отметив, что ее супруг пока еще остается в Коммунарке под наблюдением врачей. – Все остальное он расскажет сам, как только выздоровеет!

Однако навещать своего мужа она не может, так как это запрещено правилами медицинского учреждения. К условиям ни Проскурякова, ни сам Николаев претензий не имеют – все на высоте. Часто созваниваются, Юлия всегда в курсе самочувствия Игоря.

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ИСТОЧНИК KP.RU