Горели 500 квадратов: В Краснодаре потушили пожар на озере Лотосов

30 Март 2020 2020-03-30T20:56:20+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]

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О ЧП спасателям сообщили водиители, которые проезжали по трассе «Краснодар-Темрюк». Очевидцы заметили черные клубы дыма около озера Лотосов около поселка Белозерного.

- В 14:12 поступила заявка. В 14:13 незамедлительно направлены силы и средства пожарно-спасательные подразделения МЧС России, - сообщили в ведомстве.

Когда пожарные приехали на место, оказалось, что загорелась сухая растительность. Огонь охватил территорию площадью 500 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/769740" frameborder="0"></iframe> Ликвидирован крупный пожар на озере в Краснодаре.

- В тушении было задействовано три спецмашины и девять спасателей МЧС России, - «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 14:27 огонь удалось локализовать. Однако огнеборцы продолжали бороться с пламенем. И лишь спустя почти три часа, в 17:13, в МЧС объявили о ликвидации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, позднее выяснят специалисты.

В МЧС напоминают - в большинстве районов Краснодарского края сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. В лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер можно только на открытых площадках. Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом спасателям.

В случае ЧС необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «101» - единый номер пожарных и спасателей

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU