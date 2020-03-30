2020-03-30T20:56:20+03:00
Происшествия

Горели 500 квадратов: В Краснодаре потушили пожар на озере Лотосов

По предварительным данным, пострадавших нет [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Что стало причиной возгорания, позднее выяснят специалисты.Что стало причиной возгорания, позднее выяснят специалисты.
Изменить размер текста:

О ЧП спасателям сообщили водиители, которые проезжали по трассе «Краснодар-Темрюк». Очевидцы заметили черные клубы дыма около озера Лотосов около поселка Белозерного.

- В 14:12 поступила заявка. В 14:13 незамедлительно направлены силы и средства пожарно-спасательные подразделения МЧС России, - сообщили в ведомстве.

Когда пожарные приехали на место, оказалось, что загорелась сухая растительность. Огонь охватил территорию площадью 500 квадратных метров.

Ликвидирован крупный пожар на озере в Краснодаре.

- В тушении было задействовано три спецмашины и девять спасателей МЧС России, - «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 14:27 огонь удалось локализовать. Однако огнеборцы продолжали бороться с пламенем. И лишь спустя почти три часа, в 17:13, в МЧС объявили о ликвидации.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, позднее выяснят специалисты.

В МЧС напоминают - в большинстве районов Краснодарского края сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. В лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер можно только на открытых площадках. Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом спасателям.

В случае ЧС необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «101» - единый номер пожарных и спасателей

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт в области медицины рассказал, когда появится лекарство от коронавируса
В Тимашевске сгорела крыша жилого дома
Горели 500 квадратов: В Краснодаре потушили пожар на озере Лотосов
Супруга композитора Игоря Николаева о его здоровье: «Температура спала, но пневмонию вылечить надо»
В Сочи запретят прогулки на набережных из-за угрозы распространения коронавируса
В Горячем Ключе закрыли мост около Старого замка
На Кубани приостановят работу некоторые пункты продажи льготных абонементов для проезда по платному участку трассы М-4 «Дон»
Коронавирус в Адыгее: Мурат Кумпилов рекомендовал не выходить на улицу всем жителям республики
В Сочи фитнес-тренеры горных курортов начали проводить он-лайн тренировки
МегаФон поддержит жителей Кубани и Адыгеи, которые вынуждены остаться дома
На Кубани в ДТП погиб 3-летний малыш
В Сочи включили громкоговорители, чтобы напомнить об угрозе распространения коронавируса
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
«Спилил замок и вынес алюминиевую лодку»: на Кубани полицейские задержали ночного вора
Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкой
Вениамин Кондратьев: «Обеспечим деньгами и техникой муниципалитеты для дезинфекции улиц»
Ипотечный портфель ВТБ в Краснодарском крае достиг 40 млрд рублей
В России число зараженных коронавирусом увеличилось на 302 человека
Премьер Михаил Мишустин призвал ввести самоизоляцию по всей России
Коронавирус в Краснодаре: в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки
Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией
В Анапе положили в больницу четырехлетнего малыша с подозрением на внебольничную пневмонию
Глава Адыгеи: «Покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости!»
В Краснодаре мужчина напал с ножом на девушку во время свидания
«Отказалась готовить ужин»: в Армавире местный житель пытался убить сестру топором
Количество зараженных коронавирусом в Адыгее на 30 марта 2020 года: подтверждено три новых случая
В Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патрона
В Новороссийске отремонтировали семь улиц по дорожному нацпроекту