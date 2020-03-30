2020-03-30T21:31:32+03:00
Происшествия

В Тимашевске сгорела крыша жилого дома

Пострадавших и погибших нет
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Днем 30 марта к пожарным Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона обратились жители микрорайона Индустриальный. Они сообщили, что в доме на улице Черняховского пожар.

Через минуту силы и средства подразделения были незамедлительно направлены к месту вызова. В 11:57 по прибытии пожарные установили, что горит крыша жилого дома на площади 10 кв.м.

- В тушении было задействовано 2 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС России, подано два ствола, - сообщили корреспонденту «КП»-Кубань» в пресс-службе МЧС региона.

Долго тушить возгорание не пришлось, в 11:59 горение локализовали, спустя две минуты огонь ликвидировали полностью. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее "Комсомолка" писала, что в Краснодаре потушили пожар на озере Лотосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт в области медицины рассказал, когда появится лекарство от коронавируса
В Тимашевске сгорела крыша жилого дома
Горели 500 квадратов: В Краснодаре потушили пожар на озере Лотосов
Супруга композитора Игоря Николаева о его здоровье: «Температура спала, но пневмонию вылечить надо»
В Сочи запретят прогулки на набережных из-за угрозы распространения коронавируса
В Горячем Ключе закрыли мост около Старого замка
На Кубани приостановят работу некоторые пункты продажи льготных абонементов для проезда по платному участку трассы М-4 «Дон»
Коронавирус в Адыгее: Мурат Кумпилов рекомендовал не выходить на улицу всем жителям республики
В Сочи фитнес-тренеры горных курортов начали проводить он-лайн тренировки
МегаФон поддержит жителей Кубани и Адыгеи, которые вынуждены остаться дома
На Кубани в ДТП погиб 3-летний малыш
В Сочи включили громкоговорители, чтобы напомнить об угрозе распространения коронавируса
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
«Спилил замок и вынес алюминиевую лодку»: на Кубани полицейские задержали ночного вора
Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкой
Вениамин Кондратьев: «Обеспечим деньгами и техникой муниципалитеты для дезинфекции улиц»
Ипотечный портфель ВТБ в Краснодарском крае достиг 40 млрд рублей
В России число зараженных коронавирусом увеличилось на 302 человека
Премьер Михаил Мишустин призвал ввести самоизоляцию по всей России
Коронавирус в Краснодаре: в парках и скверах города закрыли детские и спортивные площадки
Жители России могли переболеть коронавирусом до того, как это стало эпидемией
В Анапе положили в больницу четырехлетнего малыша с подозрением на внебольничную пневмонию
Глава Адыгеи: «Покидайте свои квартиры только в случае острой необходимости!»
В Краснодаре мужчина напал с ножом на девушку во время свидания
«Отказалась готовить ужин»: в Армавире местный житель пытался убить сестру топором
Количество зараженных коронавирусом в Адыгее на 30 марта 2020 года: подтверждено три новых случая
В Апшеронском районе дома у местного жителя нашли 62 патрона
В Новороссийске отремонтировали семь улиц по дорожному нацпроекту