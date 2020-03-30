В Тимашевске сгорела крыша жилого дома

30 Март 2020 2020-03-30T21:31:32+03:00

Пострадавших и погибших нет

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Днем 30 марта к пожарным Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона обратились жители микрорайона Индустриальный. Они сообщили, что в доме на улице Черняховского пожар.

Через минуту силы и средства подразделения были незамедлительно направлены к месту вызова. В 11:57 по прибытии пожарные установили, что горит крыша жилого дома на площади 10 кв.м.

- В тушении было задействовано 2 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС России, подано два ствола, - сообщили корреспонденту «КП»-Кубань» в пресс-службе МЧС региона.

Долго тушить возгорание не пришлось, в 11:59 горение локализовали, спустя две минуты огонь ликвидировали полностью. О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее "Комсомолка" писала, что в Краснодаре потушили пожар на озере Лотосов.

ИСТОЧНИК KP.RU